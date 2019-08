Polpenazze (Brescia), 8 agosto 2019 - Un'auto esce da un incrocio con visibilità difficoltosa e centra in pieno uno scooter in transito. E' questa la prima ricostruzione di un incidente stradale capitato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 agosto in territorio di Polpenazze, e che ha fatto finire in ospedale in gravi condizioni un quattordicenne. L'impatto ha avuto luogo poco prima delle 18 in località Borrine.

Stando ai rilievi della Polizia Stradale una Mercedes si è immessa sulla strada principale uscendo da una stradina laterale nei pressi della ditta Camozzi. Impegnata la carreggiata, ha travolto uno scooter su cui viaggiavano padre e figlio. A riportare le lesioni più gravi è stato il quattordicenne, trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito lievemente invece il genitore, accompagnato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.