Pisogne, escursionista disperso sulla Corna Trentapassi: ricerche in corso anche con l’elicottero

Pisogne (Brescia) – C’è apprensione a Pisogne per la scomparsa di un uomo, che non è tornato da un’escursione sulla Corna Trentapassi. Nell’Alto Lago di Iseo sono in corso le ricerche dell’uomo, che era partito da Toline.

Le squadre del Cnsas Lombardo, V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno, competente per territorio, stanno battendo l’area da ieri sera. Sono impegnate anche le unità cinofile da ricerca in superficie (UCRS) del Cnsas. Sul posto stanno operando anche l’elisoccorso di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sorvolato la zona e portato in quota le squadre, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.