Picchetti anti-sfratto in città. Malori e momenti di tensione

C’è stato anche un malore nel picchetto antisfratto che si è tenuto ieri mattina, in via Bianchi a Brescia. Un’attivista si è sentita male dopo essere stata coinvolta in uno scontro con uno dei due avvocati della proprietà. L’avvocato avrebbe sostenuto che volesse fare le fotografie per denunciare le persone presenti al picchetto. Per la concitazione e i colpi subìti durante la lite tra un altro attivista e un legale, per via dei video che venivano fatti agli attivisti, la donna, Miriam, si è sentita male ed è stata portata in ospedale per accertamenti. L’ esecuzione per finita locazione, nei confronti di una donna anziana con figlia rimasta vedova e nipote minorenne, è stata rinviata a settembre.

"La proprietaria – spiega Umberto Gobbi, portavoce di Diritti per tutti – vuole vendere l’appartamento ma gli inquilini, anche se stanno lavorando e hanno possibilità di pagare, non riescono a trovare un altro alloggio in affitto. Anche un altro sfratto nei dintorni, in via Repubblica Argentina, contro una famiglia con bambini, è stato bloccato e rinviato a settembre. Alla luce anche di quanto è accaduto oggi, l’associazione Diritti per tutti proclama per il mese di luglio una mobilitazione straordinaria contro gli sfratti e per il diritto a casa e dignità".

Il 3 luglio, in particolare, sarà una giornata calda, con diversi sfratti in calendario per i quali è prevista la presenza delle forze dell’ordine: da qui, la chiamata per una mobilitazione straordinaria di “muri popolari antisfratto“. Particolarmente calde anche queste settimane: nei giorni scorsi, gli attivisti dell’associazione Diritti per tutti, Csa Magazzino 47 e del Collettivo onda studentesca sono stati protagonisti di due picchetti antisfratto a Concesio e Lumezzane.

Federica Pacella