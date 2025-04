Paura dopo il frontale a Salò. Due sorelline in gravi condizioni

Due sorelline di 8 e 11 anni sono in gravi condizioni dopo un incidente frontale. Hanno riportato lievi lesioni il loro fratellino di 6 e lo zio di 62 anni. È accaduto attorno a mezzogiorno e mezzo in viale Europa a Salò: l’arteria che collega Tormini con Cunettone di Salò. In quel momento c’era il sole e la visibilità era buona. Le cause dello scontro sono ancora da determinare. L’incidente ha coinvolto una Fiat 500 e una BMW. Le persone presenti hanno chiamato la centrale del numero unico 112 di Brescia, i cui operatori hanno allertato i soccorritori e le forze dell’ordine. I contatti con Soreu Alpina di Bergamo, che dispone l’invio delle ambulanze, è stato immediato. La bimba di 8 anni e la sorella di 11, entrambi con trauma cranico, sono stati trasportati d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Il loro codice era rosso.

Le loro condizioni, seppur gravi, non sono ritenute tali da metterli in pericolo di vita. Il codice rosso è stato disposto anche in relazione alla giovane età dei due ragazzini. L’altro bimbo e lo zio e sono stati condotti all’Ospedale Montecroce di Desenzano de Garda in codice giallo. Illeso il conducente della Fiat 500. Gli agenti della Polizia Locale di Salò, coordinati dal comandante Stefano Traverso, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118 e un’auto con medico a bordo. La strada è rimasta chiusa per ore, con la deviazione del traffico verso il centro di Salò gestita dall’Aggregazione polizia locale della Valle Sabbia. L’incidente ha avuto pesantissime ripercussioni sulla viabilità del basso lago di Garda, dove in queste ore sono in circolazione moltissimi veicoli anche a causa dell’imminente ponte pasquale. Sono a migliaia coloro che stanno recandosi nelle seconde case, negli alberghi, campeggi e residenze della zona. La situazione è tornata alla normalità dopo diverse ore.