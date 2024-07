Paratico, il parco dei Taxodi: meta estiva appetibile e centro di biodiversità

Paratico (Brescia) – Il parco dei Taxodi di Paratico è una delle mete estive più appetibili. Quella che molti paragonano a una parte delle Everglades della Florida, che sembra essere magicamente trasportata sul Sebino, è diventata una destinazione virale, che campeggia su Facebook, Tiktok e Instagram.

Paradiso per la vegetazione e la fauna, con le sue piante che affondano le radici in acqua, ospita anche una numerosa colonia di aironi cinerini che nidificano sulle cime degli alberi. Recentemente vi è stata una diminuzione dei nidi, dovuta probabilmente alle condizioni climatiche. Se alcuni ambientalisti si sono lamentati il sindaco di Paratico Carlo Tengattini ha assicurato che il parco è in gran salute e a disposizione dei visitatori.

"Il sindaco – dice Tengattini – è orgoglioso del bosco Taxodi, della flora e della fauna che vi abitano, della magia del comparto che attrae migliaia di visitatori. L’airone cenerino nidifica e vola. All’inizio del prossimo anno apriremo un Capanno Didattico che fornirà informazioni turistiche, visite guidate ai visitatori e assistenza alla visione della Quadrisfera: che racconta la storia di Paratico tramite fotografie in cui pare di immergersi".