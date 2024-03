Papillomavirus, vaccino gratuito negli ospedali bresciani

Brescia – Open day per mettere un argine all’Hpv, il papillomavirus, la più frequente infezione sessualmente trasmessa. Asst Spedali Civili, Franciacorta e Garda offrono oggi la possibilità di vaccinarsi contro il virus che può causare, oltre a infertilità e aborti, anche tumori che riguardano in particolare il collo dell’utero: tutte le info su sedi e orari sono disponibili sul sito di Ats Brescia.

Per la prevenzione dell’infezione Hpv è disponibile un vaccino sicuro ed efficace, che previene oltre il 90% delle forme tumorali associate all’Hpv ed è stato somministrato in sicurezza a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. La vaccinazione è offerta gratuitamente a partire dagli 11 anni, per le femmine fino a 25 anni compiuti e per i maschi fino a 18 anni compiuti. La vaccinazione si è dimostrata più efficace se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale, poiché induce una protezione maggiore prima di un eventuale contagio con il papillomavirus.

Come spiegato dalla dirigente responsabile della SS Malattie Infettive di Ats Brescia, Anna Caruana, la copertura nel Bresciano, ad oggi, è abbastanza buona: "Si osserva – spiega – che è vaccinato circa l’80% della popolazione a chiamata attiva". La chiamata attiva è rivolta sia ai maschi che alle femmine di 11 anni compiuti, il vaccino però continua a essere offerto gratuitamente su richiesta per i maschi con anno di nascita dal 2006 e per le femmine con anno di nascita dal 1997.

«Per la coorte del 2006, la copertura è del 79,5% per entrambe le dosi, per i nati nel 2008 è il 79,20%. Per i nati del 2011 la percentuale è del 76,20% per la prima dose, del 57,90% per le due dosi, ma la chiamata per la seconda dose è ancora in corso. Anche per le altre coorti, i dati sono aggiornati al 29 settembre, ma potrebbero già essere aumentati dopo gli open day di questi giorni".