Panchine giganti mania. Anche in Franciacorta: "si può tornare bambini"

Il Nord Italia è la casa delle panchine giganti. E la Lombardia si è riempita di questi manufatti, con Brescia e Bergamo a detenere il primato. Nella regione quelle censite e certificate dal progetto Big Bench Community superano le 150 unità. In realtà sono molte di più, perché molti sono coloro che operano autonomamente, come avvenuto per esempio nei boschi della val Palot a Pisogne, dove le panchine sono realizzate con tronchi di alberi caduti a causa della tempesta Vaia e non fanno parte del progetto originale. L’idea di creare panchine di grandi dimensioni è venuta nel 2010 al designer e artista Chris Bangle dopo che si è trasferito nelle Langhe in Piemonte. È lui ad avere realizzato e voluto la prima. "Una volta che si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se si fosse di nuovo bambini, si vive un’esperienza intensa, da condividere con gli altri". L’ultima tra le panchine censite si trova a Borgonato di Corte Franca, immersa nei vigneti di proprietà della cantina Fratelli Berlucchi di Borgonato: una zona meravigliosa e pittoresca raggiungibile con una semplice passeggiata che dall’azienda agricola e dal suo borgo composto da antichi edifici di impianto medievale si snoda tra campi e panorami mozzafiato per arrivare alla sommità del colle dove si trova la big banch: la prima della Franciacorta. "L’idea della panchina non è certo inedita – afferma Pia Donata Berlucchi, che con la famiglia ha fortemente voluto posizionare la panca gigante tra i vitigni – ma lo è il contesto, ovvero la nostra Franciacorta. Siamo lieti di avere realizzato questo che era un nostro sogno. Chi verrà qui potrà davvero sentirsi come un bambino di fronte alle dimensioni della banch ma anche di fronte alla bellezza del creato". A patrocinare il progetto c’erano la Promo Corte Franca e il Comune. "Siamo entusiasti – commenta il presidente di Promo Corte Franca Donato Elefante- perché chi passeggerà nei nostri luoghi avrà l’opportunità di vedere una meraviglia in più".

Milla Prandelli