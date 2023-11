Palazzolo sull’Oglio, si accascia dopo l’allenamento in palestra: salvato con il defibrillatore

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Deve la vita alla presenza di un defibrillatore nella palestra in cui abitualmente si allena e alla prontezza di spirito dei presenti. Un uomo di Palazzolo sull’Oglio di 55 anni venerdì sera alle 19.30, dopo avere terminato un corso di 50 minuti seguito con la figlia, aver fatto la doccia e essersi vestito è uscito dalla struttura e subito dopo si è sentito male, subendo un arresto cardiaco.

La figlia è immediatamente corso nella palestra lab 3.0, che si trova in via San Pancrazio, nel rione Sgraffigna. Gli istruttori hanno preso il defibrillatore automatico e l’hanno seguita. Si stavano allenando anche due infermieri e un medico, che sono usciti e hanno operato con gli istruttori, utilizzando il defibrillatore automatico, praticando così una preziosissima manovra salvavita.

Nel giro di pochi minuti il palazzolese si è ripreso. Intanto chi era in palestra ha chiamato i soccorsi. Il paziente è stato stabilizzato e poi è stato condotto Agli Spedali Civili di Brescia.

«È importantissimo per le palestre e i centri sportivi avere un defibrillatore - ha spiegato il titolare della palestra Renato Bertoli-. Noi tutti speriamo sempre di non doverlo mai usare, cosa che infatti non ci era mai capitato, ma se accade, come è successo qui, si rivela fondamentale".