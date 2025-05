Incendio nel sottotetto. Evacuata la casa di riposo. Ospiti trasferiti in altre Rsa

Paura ieri mattina nella casa di riposo del paese, dove è divampato un incendio. Tutti i 27 ospiti sono stati messi in salvo e, in attesa del ripristino della struttura, trasferiti in altre due residenze, a Colombare di Sirmione e a Peschiera del Garda. Erano circa le sette quando una colonna di fumo è stata vista alzarsi dal tetto di Villa Albertini, la comunità residenziale per anziani che si affaccia sulla centrale piazza don Gnocchi. Le fiamme sono divampate per ragioni in corso di accertamento da uno spogliatoio nel sottotetto e per fortuna sono rimaste confinate all’ultimo piano dell’edificio. "Al bar vicino, a quell’ora, c’era un gruppo di artigiani che prendeva il caffè – racconta il sindaco, Alex Franzoni, che è corso sul posto –. In molti si sono precipitati a dare una mano per evacuare la casa di riposo. Tutti gli ospiti sono stati trasferiti sotto il porticato, poi in biblioteca e nel centro sede dell’Auser, dove sono stati tutti visitati da un medico, che ha preso loro i parametri, e dove è stato servito il pranzo. Intorno alle 15 sono stati smistati nelle due residenze per anziani che fanno capo alla medesima società che gestisce Villa Albertini, a Colombare e Peschiera. Una sistemazione temporanea".

In piazza Don Gnocchi per ore si sono alternati soccorritori e forze dell’ordine: sanitari della Croce rossa, carabinieri e agenti della Locale, i vigili del fuoco intervenuti con mezzi da Castiglione delle Stiviere (Mantova), Verona, Brescia, con il comandante provinciale in persona. Due addetti della residenza, saliti per primi nel sottotetto, hanno riportato una lieve intossicazione da fumo ma stanno bene. E anche gli ospiti non avrebbero subito particolari contraccolpi. Venerdì ci sarà il sopralluogo dei tecnici dei pompieri, da cui dipenderà la dichiarazione di inagibilità della struttura. Poi si procederà con il ripristino.

Beatrice Raspa