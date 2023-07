Ottavia Piana è salva: la speleologa trasportata in barella verso l’uscita della grotta Bueno Fonteno

Bergamo, 4 luglio 2023 – Il lieto fine si avvicina. La barella con Ottavia Piana, la speleologa 31enne di Adro (Brescia) bloccata da domenica pomeriggio a 150 metri in fondo ad una grotta nel Bergamasco con un ginocchio rotto, è in fase di trasporto lungo il meandro che precede i salti roccia prima dell'uscita dalla grotta Bueno Fonteno: lo annuncia il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. A causa del maltempo e della pioggia, in nottata - spiegano i soccorritori - c’è stato un piccolo stop alle operazioni per l'incremento della portata d'acqua sui salti verticali.

Un'immagine dei soccorsi

Una notte complessa

Le condizioni di Ottavia sono stabili dopo una notte a dir poco complicata. L’istruttrice, che ha riportato una seria lesione al ginocchio dopo che un masso gli è franato sulla gamba, è affiancata costantemente dal personale del Soccorso alpino, in stretto e continuo contatto con medico e infermiere. La pioggia caduta anche all'interno della grotta ha reso ancora più difficili le operazioni, già delicate per il poco spazio, per far passare la barella che potrebbe uscire dal sottosuolo nel pomeriggio.