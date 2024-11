Ospitaletto frenato. Derby al Desenzano

DESENZANO (Brescia)

L’atteso derby bresciano tra Desenzano e Ospitaletto lancia al comando del girone B di serie D la Varesina. In effetti i gardesani vincono 2-1 e frenano la corsa della capolista. Un risultato che accende ulteriormente la gara per l’unico posto che vale l’accesso in serie C, anche se, di fatto, tra le due litiganti gode la squadra di mister Spilli, che rifila una secca cinquina al Crema e si porta in testa. Com’era nelle previsioni della vigilia, la sfida più combattuta si è disputata sulle sponde del Garda, che, sul fronte delle marcature, si deciso nel primo tempo, grazie alle reti di Petrella al 28’ su rigore per la formazione di Gaburro e al botta e risposta ravvicinato tra Gobbi (36’) e Biasiol (42’) prima dell’intervallo. Nella ripresa entrambe le contendenti cercano con determinazione la via del gol, ma il risultato non muta. Cadono così gli arancione per uno stop di cui approfitta la Varesina, nuova capolista, ma non l’altra aspirante grande bresciana, la Pro Palazzolo, che viene trafitta in casa da una sempre più lanciata Casatese con un gol di Gningue al 3’ del secondo tempo. Una nuova occasione sprecata per gli ambiziosi biancazzurri che mette anche a repentaglio la panchina di mister Didu visto che, nonostante la rosa importante allestita dal sodalizio palazzolese, la vetta dista già otto punti. A fianco del Palazzolo e di un’altra “nobile“ come la Pro Sesto sale quella che può essere considerata la principale sorpresa della stagione, il Breno.

RISULTATI: Chievo-Ciliverghe 3-2 (giocata sabato); Arconatese-Magenta 1-0; Breno-Vigasio 2-1; Desenzano-Ospitaletto 2-1; Fanfulla-Nuova Sondrio 0-1; Folgore-Pro Sesto 2-1; Pro Palazzolo-Casatese 0-1; Sangiuliano-Castellanzese 1-1; Sant’Angelo-Club Milano 0-0; Varesina-Crema 5-2.

CLASSIFICA: Varesina 30 punti; Ospitaletto 28; Desenzano 27; Merate e S.Angelo 24; Pro Sesto, Pro Palazzolo e Breno 22; Folgore 20; Castellanzese 19; Sangiuliano e NS 17; Vigasio e Chievo 16; Ciliverghe, Magenta e Crema 14; Club Milano 13; Fanfulla 10; Arconatese 9.