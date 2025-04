Ospedale di Desenzano da trasferire: "Sia organizzato l’incontro pubblico"

A Desenzano non si smette di discutere sul ventilato trasferimento dell’ospedale. Il comitato “Manteniamo l’Ospedale di Desenzano sul Montecroce“ per la terza volta ha scritto al presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito 11 Garda, Luisa Lavelli, per sollecitare l’incontro pubblico previsto dal regolamento e la convocazione dell’assemblea dei sindaci. "La prima richiesta risale al 7 febbraio, seguita da un sollecito il 7 marzo – dicono dal Comitato –. Dopo oltre due mesi, non è pervenuta una risposta formale, in violazione di quanto previsto dal regolamento dell’assemblea dei sindaci. Tale silenzio istituzionale lede il diritto dei cittadini a essere informati e coinvolti nei processi decisionali che riguardano la sanità del territorio. Di fronte al perdurare dell’inerzia e della mancata trasparenza, abbiamo formalmente interessato il Difensore civico della Lombardia e il direttore generale dell’Asst Garda".