Traffico di migranti. Tre arresti

Viveva e lavorava come operaio a Castelmella. In contemporanea, sostengono gli inquirenti, organizzava viaggi della speranza sui barconi per suoi connazionali, che pagavano a caro prezzo il sogno di approdare in Europa: è un 41enne pakistano, arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria del Pakistan. L’operazione del Servizio centrale operativo (Sco) e delle squadre Mobili di Brescia, Catanzaro e Torino, ha portato all’arresto di tre presunti trafficanti di immigrati, tutti pakistani, localizzati tra le rispettive province di competenza. Stando all’accusa, i tre provvedevano a disporre il trasferimento di connazionali dal Paese d’origine ai Paesi europei. Il viaggio per i migranti iniziava in Libia: qui venivano imbarcati sulle rotte del Mediterraneo, con direzione coste italiane e della Grecia. Al gruppo sono collegati due gravi naufragi in cui hanno perso la vita in mare decine di passeggeri. Il primo il 27 febbraio 2023, quando al largo della Libia un piccola imbarcazione in ferro, del tutto priva di dispositivi di salvataggio e sicurezza, da poco salpata per l’Italia si imbattè in una tempesta e si ribaltò. Il secondo nel giugno seguente. In quel caso un barcone, partito dalla Libia il 18 giugno, naufragò di fronte alle coste elleniche di Pylos.

Nel corso dell’indagine sarebbe emersa la capacità del gruppo di procurare ai viaggiatori dei visti lavorativi per sopperire all’assenza di requisiti per trasferirsi in Europa, violando così il decreto flussi. In particolare il quarantunenne arrestato a Brescia si sarebbe occupato della posizione di una donna imbarcata nel febbraio 2023 che pagò il viaggio 2 milioni di rupie (circa seimila euro). I tre ora sono in attesa di estradizione.

Beatrice Raspa