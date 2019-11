Nuvolento (Brescia), 13 novembre 2019 - Tragedia questo pomeriggio a Nuvolento, centro del Bresciano. Un uomo di 70 anni è morto travolto da un'auto. Stando alle prime informazioni l'uomo era in bicicletta e l'incidente è avvenuto sotto gli occhi del nipote anche lui in bici. L'automobilista si è fermato e ha prestato soccorso, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente.

