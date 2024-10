Nuovo sportello psicologico con i ricercatori della Cattolica a disposizione della città

Docenti e ricercatori della facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica, ma anche esperti professionisti del settore, mettono a disposizione del territorio bresciano le loro competenze e ricerche attraverso il nuovo Servizio di Psicologia clinica e forense, attivato nel campus di via Garzetta, a Mompiano. Lo sportello svolgerà attività di consulenza e intervento, formazione e ricerca nell’ambito della Psicologia Clinica e Forense con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone e degli enti territoriali che operano nell’ambito psicologico e sociale, con le altre strutture dell’Ateneo, in particolare con il dipartimento di psicologia, con la Scuola di specializzazione in psicologia clinica e con gli altri servizi dell’Università . "Il background formativo e le metodiche adottate sono differenziate in modo da poter rispondere nel modo più adeguato alla pluralità dei bisogni – precisa Giancarlo Tamanza, direttore del servizio -. La matrice teorica comune è di tipo relazionale, ma i percorsi clinici e terapeutici sono progettati ad hoc e su misura e costruiti collaborativamente con i partecipanti, utilizzando di volta in volta le tecniche e gli strumenti più appropriati". Nell’ambito della psicologia clinica verranno forniti servizi di consulenza clinica e psicoterapia individuale (per l’adulto, l’adolescente, la coppia, la famiglia), attività di mediazione familiare e consulenze psicodiagnostiche. Ci sarà spazio anche per la consulenza tecnica in ambito forense, ma anche individuale e familiare nei procedimenti di tutela minorile, di coppia per la valutazione dell’idoneità all’adozione nazionale ed internazionale o per accompagnare i minori inseriti in procedimenti penali. L’equipe del Servizio di Psicologia clinica e forense fornirà, nell’ambito della consulenza istituzionale, supervisione individuale e di gruppo per professionisti. Federica Pacella