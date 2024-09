Navigazione dell’Iseo: biglietti più cari

Settembre si è aperto con una novità per i residenti di Monte Isola, che si troveranno a fronteggiare un aumento delle tariffe sui titoli di viaggio della Navigazione Lago d’Iseo: 13 euro per l’abbonamento annuale, diversi centesimi per corse singole e carnet. Da domenica scorsa, infatti, si è interrotto l’accordo tra Comune, Navigazione Lago d’Iseo e Autorità di Bacino, che garantiva una copertura parziale degli incrementi tariffari per i residenti e i possessori della Carta Monte Isola. L’intesa, che avrebbe dovuto durare fino alla fine dell’anno, non prevede più fondi dal Comune per compensare questi aumenti. Di conseguenza, da questa settimana si applicano le tariffe stabilite da Regione Lombardia, in vigore dal 2 ottobre 2023.

I nuovi costi prevedono un aumento di 10 centesimi per il biglietto ordinario, 20 centesimi per il carnet da dieci corse e un costo di 183 euro contro i precedenti 170 per l’abbonamento annuale. Il 30 luglio, Comune, Regione e Autorità avevano firmato un accordo per un supporto economico da parte del Pirellone, destinato a compensare il mancato contributo di Monte Isola. A fine agosto si è registrato un lieve aumento delle tariffe, che ha costretto il Comune a rivedere e riformulare i regolamenti della Carta Monte Isola. In merito alle corse sul Sebino la Navigazione Lago d’Iseo ha introdotto dal 2 settembre l’orario autunnale, valido fino al 6 ottobre. Questo nuovo piano di corse è meno frequente rispetto ai mesi estivi, mentre l’orario festivo prevede un incremento delle corse tra le diverse località del Sebino. Fino all’11 settembre sarà in vigore l’orario feriale non scolastico, seguito dal servizio scolastico feriale, che entrerà in vigore dal 12 settembre, coincidente con il primo giorno di scuola.Mi.Pr.