Musicoterapia e Alzheimer Café. Gli specialisti ci sono, Sos volontari

Gli specialisti ci sono ma mancano i volontari, necessari per organizzare attività che sarebbero utilissime per persone con Alzheimer e le loro famiglie. Da qui l’appello che Lidia Pintus, presidente dell’Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa sta lanciando attraverso tutti i canali possibili: si cercano volontari. Nata nel 2010, per volontà di Pintus, in memoria della madre Antonia, l’associazione ha sempre portato avanti numerose attività tra musicoterapia, arte-terapia e Alzheimer Café, appuntamenti che coinvolgono parenti e persone con la malattia, permettendo loro di uscire dall’isolamento. "Con il Covid si è fermato tutto – spiega Pintus –. Siamo ripartiti con gli Alzheimer Café, ma quanto al resto ci servirebbero volontari motivati, con un po’ di intraprendenza, che garantiscano una certa continuità. Avremmo gli specialisti per fare musicoterapia, arteterapia, ma non c’è lo staff, noi ora siamo troppo pochi". Eppure queste attività sono una boccata di ossigeno per chi convive con la malattia, compresi i caregiver. "Noi ci rivolgiamo non a chi è ricoverato, ma a chi è a casa – prosegue Pintus –. Lo stigma è forte, molti si vergognano a farsi vedere, altre volte sono i familiari che non vogliono. Poi, però, si trovano bene. Sono occasioni per scambiare consigli, conoscere servizi che possono migliorare la qualità di vita".

Ieri pomeriggio, è stato ad esempio molto partecipato l’incontro con Giancarlo Raggi, geriatra della Fondazione Città di Salò, che ha parlato di uso dei farmaci nelle persone con demenza, nel centro diurno di via del Santellone. "La collaborazione con Fondazione Brescia Solidale ci permette di avere questo spazio per le attività di gruppo, mentre la nostra sede è nella Rsa Villa Salute di via Montini. Abbiamo gli spazi, gli specialisti: facciamo appello alla buona volontà di aspiranti volontari".

Federica Pacella