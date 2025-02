Salò, il MuSa cerca un nuovo direttore: c’è tempo fino al 22 marzo

Salò (Brescia) – Il museo MuSa di Salò cerca un nuovo direttore generale e lo fa tramite bando di concorso. Il candidato ricoprirà il ruolo pure di direttore generale della Fondazione Opera Pia Carità Laicale e dell’Istituto Lodroniano. Ad avviare la ricerca è stato il Consiglio d’amministrazione dell’ente in seguito alla delibera di consiglio del 30 gennaio 2025. Il bando prevede che un’apposita Commissione di valutazione, composta da esperti nella gestione di musei, di istituzioni culturali e dell’amministrazione pubblica, presieduta dal presidente della Fondazione, individui una rosa ristretta di candidati da proporre al Consiglio di amministrazione della Fondazione che effettuerà la selezione finale.

Le domande, che dovranno essere compilate sull’apposito modulo allegato al bando, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:30 del 22 marzo 2025, secondo le modalità previste dal bando. Chi seleziona il direttore generale richiede specifici requisiti: la laurea, o titolo equivalente in istituto estero, preferibilmente con indirizzo in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, materie umanistiche o indirizzo manageriale. Si chiede anche esperienza professionale nel settore e una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Saranno anche valutati e tenuti in conti ulteriori titoli di studio come scuole di specializzazione, dottorati e master nel settore, la capacità di organizzare iniziative come mostre d’arte contemporanea, allestimenti permanenti e iniziative culturali coerenti, la partecipazione a convegni di settore, le pubblicazioni ad argomento museologico, museografico, storico-artistico, conservativo e gestionale di beni culturali.