Schianto in auto in Molise: è morto il chirurgo Cristiano Huscher

Brescia, 6 agosto 2024 - È morto in ospedale a Isernia il chirurgo Cristiano Huscher, ricoverato in seguito a un incidente avvenuto sulla Statale 85 tra Venafro e Roccaravindola in Molise.

Il 74enne aveva perso il controllo della sua auto, una Mini Cooper grigia . finendo in una cunetta al lato opposto rispetto al suo senso di marcia per poi schiantarsi contro il guardrail. Da qui i soccorsi e il ricovero in ospedale dove è deceduto poco dopo.

L’oncologo Cristiano Huscher era bergamasco di origine ma per anni ha prestato servizio al Sant’Orsola e all’ospedale di Esine.

Pioniere della chirurgia mininvasiva e laparoscopica, soprattutto addominale, è stato il primo in Italia a usare il bisturi a ultrasuoni e sistemi robotici. Dal 2018 era direttore di chirurgia oncologica robotica e nuove tecnologie del Policlinico Abano e consulente e docente presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania (Salerno).