Morte sulla tangenziale. Fatale a motociclista schianto e volo di 20 metri

Un volo fatale che non gli avrebbe lasciato scampo. Vittima di un incidente avvenuto sulla “tangenzialina” che scavalaca l’autostrada A21, un motociclista di 67 anni, le cui generalità ieri in serata non sonostate rese note in attesa di informare i familiari. L’incidente attorno alle ore 17 di ieri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il centauro avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito contro il guard-rail. In seguito all’impatto è stato sbalzato di sella ed è precipitato finendo in un campo. Un volo di una ventina di metri, mentre la moto è rimasta sul viadotto. L’impatto al suolo non gli avrebbe lasciato scampo. Immediato l’allarme. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale. Per recuperare il corpo del motociclista un tratto di autostrada è stato chiuso per accelerare l’intervento, ma tutto è risultato vano. I socccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, mentre la Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare che non ci siano stati altri mezzi coinvolti nell’incidenti.

F.P.