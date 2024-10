“Montagne al cinema“ . Incontro coi grandi nomi

L’aria sottile degli ottomila metri, la passione infinita che permette di superare i propri limiti e le grandi pareti di roccia: c’è tutto per gli appassionati di alpinismo nel diciottesimo compleanno della rassegna “Montagne al Cinema” di Darfo Boario Terme. Il 10 ottobre sarà dedicato al K2, nel settantesimo anniversario della prima conquista italiana. Protagonisti, con “K2 – ski on the sky”, i bormini Federico Secchi, maestro di sci e guida alpina, Marco Majori, guida alpina e alpinista della sezione militare alta montagna del Centro Sportivo Esercito ed il fotografo e videomaker camuno Ettore Zorzini. Il 29 luglio 2024 Federico Secchi raggiunge la cima del K2; Marco Majori si ferma poco sotto e nel rientro vivrà l’Odissea della caduta in un crepaccio; Ettore Zorzini documenta la spedizione con l’utilizzo del drone . Il 17 ottobre Nives Meroi, fra le più forti alpiniste al mondo, che nella sua carriera ha scalato tutti i quattordici Ottomila senza ossigeno, racconterà il suo “Si vince o si perde insieme” e di come, insieme al marito Romano Benet, abbia creato una coppia formidabile in alta quota. Il 24 ottobre Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico della nazionale di atletica leggera, oggi alpinista ed esploratore, come “I limiti sono nella nostra mente”. Nel 2015, a 29 anni, Lanfri contrae la meningite con sepsi meningococcica, dopo un mese di coma perde entrambe le gambe e sette dita delle mani. Nel 2022 è il primo atleta con pluriamputazioni a raggiungere gli 8849 metri di altitudine del Monte Everest. A chiudere la rassegna il 31 ottobre sarà l’alpinista estremo nato e cresciuto in Svizzera Dani Arnold con il suo “Amore per la velocita”. Ogni serata avrà inizio alle 20,30 in piazza Medaglie d’oro 2 a Darfo Boario Terme.

Federico Magni