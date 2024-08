Maxi rogo di balle di fieno. Salvate le abitazioni vicine

Ancora un maxi-incendio nella Bassa, stavolta a Pralboino. Ad andare a fuoco la notte tra lunedì e martedì sono state centinaia di balle di fieno stipate nella cascina Tavolette. Il rogo sembra essere divampato sotto un portico esterno che faceva da magazzino per il fieno e ci ha messo pochissimo a propagarsi al porticato di una seconda cascina adiacente, dove erano alloggiati altri cumuli di erba secca. La corsa dei vigili del fuoco di Brescia e di Orzinuovi ha salvato le abitazioni retrostanti, non toccate dal fuoco per un pelo. Le operazioni di spegnimento sono durate fino all’alba. È invece proseguito per una notte, un giorno e una sera l’intervento dei pompieri alla Faerch di Verolanuova - ex Sirap - l’azienda specializzata in produzione di contenitori in plastica e polistirolo per alimenti, andata a fuoco tra il 18 e il 19 agosto. Il rogo è scaturito da un magazzino di stoccaggio di bobine e di materiale plastico per ragioni ancora in corso di accertamento, e hanno provocato il crollo del capannone centrale, un’area di duemila metri quadri, carbonizzata insieme al contenuto. La ditta era chiusa per ferie e avrebbe dovuto riaprire lo scorso lunedì mattina, ma ovviamente il disastro ha impedito la ripresa dell’attività. Al momento sono in corso le indagini del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco, per ricostruire la natura dell’incendio. Nessuna pista viene esclusa.

In campo ci sono anche i tecnici Arpa Lombardia per verificare l’eventuale diffusione di esalazioni pericolose. Anche oggi proseguirà il monitoraggio dei microinquinanti (diossine, furani, Ipa). Sono stati prelevati i primi filtri del campionatore ad alto volume, posizionato a circa duecento metri dall’incendio. Ci vorranno dalle 48 alle 72 ore per conoscere l’esito. B.Ras.