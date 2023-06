Max Sertori di Pisogne vince il mondiale professionisti di culturismo: è lui Mr. Olympia

Pisogne (Brescia) – Il pisognese Max Sertori, 24 anni, è tornato a trionfare grazie al suo eccezionale fisico. Questa volta, dopo essere stato eletto Mr Olympia nella sua categoria negli USA, ha vinto il mondiale professionisti nella categoria Pro Sport Model a Manchester in Inghilterra. Con questo titolo Sertori diventa campione del mondo per l’ottava volta. Il pisognese si allena a casa sua tutti i giorni, tranne il sabato quando va in palestra. Questa volta non si è avvalso di alcun preparatore sportivo, aiutato dalla fidanzata Sara con cui ha studiato nuove formule alimentari di modo da raffinare la propria dieta.

“Abbiamo voluto provare nuove strategie alimentari – spiega Sertori – e devo dire che sono felicissimo. Grazie a questa gara mi sono classificato alle Olimpiadi. Questa volta il Presidente della Federazione NFBI, la federazione Italiana del Body Building mi voluto come capitano della nazionale italiana presentatasi nel Regno Unito. Ho aiutato gli altri ragazzi. Con questo ho vinto tutti i titoli possibili”. Nonostante sia un professionista Max Sertori, che è iscritto anche alla federazione americana Professional Natural Bodybuilding deve continuare a lavorare in fabbrica.

“Non mi è ancora possibile dedicarmi solo allo sport. Come sempre mi alzo alle cinque del mattino, svolgo i miei esercizi cardio a digiuno, faccio colazione e dalle otto a mezzogiorno e poi dalle 14 alle 18 vado in fabbrica. Quando torno mi alleno un paio di ore, ceno e poi vado a letto. Devo davvero ringraziare oltre che la mia fidanzata anche i miei genitori Tiziana e Diego e mia sorella Chiara”. Tra alcune settimane Max Sertori diventerà anche giudice internazionale di body building. “Ho già avuto tutto – dice – intraprendere la carriera di giudice è davvero la ciliegina sulla torta”