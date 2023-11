Marone, cacciatore cade e gli parte un colpo dal fucile: ferito l’amico che era con lui

Marone (Brescia), 16 novembre 2023 – Incidente di caccia nella mattinata di oggi, mercoledì, 16 novembre sui monti sopra Marone. Un settantatreenne del posto è stato ferito da un colpo di fucile partito per sbaglio, pare, dall'arma dell'amico.

Stando alla prima, sommaria ricostruzione ad opera dei carabinieri della compagnia di Chiari, intervenuti sul posto, l'anziano era uscito per una battuta di caccia in compagnia di un di un altro cacciatore quando questi intorno alle nove è scivolato lungo il sentiero "delle pendule". Durante la caduta dall'arma imbracciata è partito appunto un colpo, che ha raggiunto a un braccio il malcapitato che gli era vicino. I due hanno subito attivato i soccorsi. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato l'eliambulanza di Sondrio, che ha poi portato il ferito all'ospedale Lecco. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.