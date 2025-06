Barbecue provoca un incendio. Distrutti un garage e due auto

Paura nella tarda serata di sabato per un incendio divampato nel centro di Palazzolo, che ha distrutto un garage e carbonizzato un paio di auto posteggiate. A provocarlo sarebbe stato un barbecue non spento del tutto, riposto in un box nonostante le braci fossero ancora vive. L’allarme è scattato intorno alle 23. Dopo la grigliata, alcuni amici non si sarebbero accorti che il barbecue era ancora in grado di arrostire ben più che qualche salamella. Lasciato incustodito, ha innescato l’incendio che in poco tempo ha carbonizzato due vetture.