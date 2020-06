Brescia, 9 giugno 2020 - Oltre mille persone si sono radunate in Piazza Vittoria a Brescia per ricordare George Floyd e manifestare solidarietà ai movimenti nati negli Stati Uniti dopo la sua morte. Si è trattato di un flash mob organizzato sui social al quale hanno aderito molti giovani. Ad un certo punto i manifestanti si sono inginocchiati per un minuto di silenzio in memoria di George Floyd. Tra i partecipanti alla manifestazione anche Mario Balotelli. Il calciatore del Brescia ha pubblicato un post su Instagram che lo ritrae in piazza in compagnia del fratello e di un gruppo di amici

"No justice no peace": questo recitano gli striscioni e i cartelli realizzati da studenti e studentesse mostrati in piazza. La piazza è stata animata per due ore da un

presidio statico, con le distanze e i dispositivi di protezione previsti, e da alcuni interventi al microfono. Lo scopo della manifestazione e' accendere i riflettori sull'ingiustizia sociale presente anche in Italia e chiedere che vengano tutelati i diritti di chi viene oppresso dal razzismo sistemico e istituzionalizzato. "Siamo qui - dice Zoe dell'Uds Brescia - per urlare 'no justice no peace' perché finché non ci sarà giustizia sociale per tutti e per tutte continueremo a lottare".