Manager della montagna. Corso universitario al via: "Lezioni di sostenibilità"

Un nuovo corso per laureati che intendono specializzarsi e occuparsi di montagna. Sono aperte le iscrizioni al master di primo livello in Project management per la montagna, organizzato da Unimont in collaborazione con il dipartimento Affari regionali e autonomie della Presidenza del consiglio dei ministri. Sono disponibili 13 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione. "Il master ha tre principali caratteristiche – spiegano da Unimont -. Forma progettisti per lo sviluppo sostenibile delle aree montane, può essere seguito anche da remoto e mette a disposizione le borse di studio. Fornirà agli studenti le competenze necessarie alla progettazione e alla gestione di piani nazionali e internazionali, in risposta a bandi e call su tematiche specifiche della montagna, nonché della valorizzazione delle risorse di questi territori". Il percorso didattico si articola in 1.500 ore e prevede 506 ore di lezione e attività laboratoriali oltre a 400 ore di tirocinio formativo in enti territoriali. Il corso sarà erogato attraverso modalità blended-learning, con possibilità di seguire più del 70% delle lezioni in modalità e-learning. L’inizio è previsto il 10 marzo e il termine il 30 giugno. Milla Prandelli