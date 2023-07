Pioggia, grandine e raffiche di vento fino a 135 km orari: il maltempo flagella la Lombardia

Italia ancora divisa in due dal meteo: mentre il centro sud boccheggia nella morsa del caldo con 10 città da bollino rosso tra oggi e domani, al nord il maltempo crea danni e disagi. Nella notte il Friuli Venezia Giulia è stato flagellato da pioggia e vento, centinaia le richieste di soccorso, black out in alcune zone e oltre 40 persone evacuate. Ma anche in Lombardia i danni sono stati ingenti a causa di piogge, grandinate e forti raffiche di vento soprattutto nel Bresciano e nel Varesotto.

Milano

Il violento temporale che nella notte si è abbattuto su Milano e sull’hinterland ha provocato non pochi disagi con allagamenti e alberi pericolanti. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Pesanti disagi soprattutto lungo la superstrada che conduce a Malpensa. A causa delle forti raffiche di vento un albero è caduto su un'auto ferendo il conducente. Sui social si sono moltiplicate le segnalazioni degli abitanti delle zone più colpite dal maltempo. La forte pioggia e le avverse condizioni meteo hanno causato disagi anche nell’aeroporto di Malpensa, dove alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali.

Bergamo

In Bergamasca le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi, uno è finito sopra un’abitazione, per fortuna senza conseguenze gravi. Strade interrotte anche per piante e rami finiti sulla carreggiata. Nella notte temporale con tempesta fulmini e grandine su tutta la provincia. Raffiche di vento fino a 135 km/h su Valli e Isola. Mentre bombe d’acqua si sono registrate nelle zone della Val di Scalve e Val Seriana. Tra Blello e Gerosa una strada è stata chiusa per la rimozione delle piante schiantate.

Brescia

Danni anche nel Bresciano a causa del violento temporale che la notte scorsa si è abbattuto su Valcamonica, Sebino e Franciacorta. A Malegno, in valle, le forti raffiche di vento hanno scoperchiato un tetto, mentre una famiglia in vacanza in roulotte ha dovuto lasciare il proprio alloggio per motivi di sicurezza. Un treno in transito lungo la linea Venezia-Milano ha dovuto fermarsi in stazione a Cologne a causa del vento e della pioggia intensa. A Sulzano sono caduti diversi coppi e tegole, mentre nelle aree collinari si sono schiantati alberi e rami. A Causa dell'ondata notturna di maltempo, Anas ha temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzione, la strada statale 45 bis 'Gardesana Occidentale' a Roè Volciano per consentire la rimozione di alberi pericolanti. E' stata istituita la viabilità alternativa per il centro di Salò.

Como

Nubifragi nella notte anche a Como con diverse strade allagate in centro, mentre sono stati chiusi per motivi di sicurezza il sottopasso di via Colombo e il viadotto Lavatoi. Forti grandinate nella notte a Griante, Menaggio Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Beregazzo e Luisago dove chicchi di grosse dimensioni hanno provocato danni alle auto. A Lambrugo invece si è registrata una tempesta di vento.