Madre uccisa nello scontro frontale. Guidatore sotto l’effetto della droga

Guidava sotto l’effetto di cocaina l’uomo di 56 anni che martedì si è scontrato con Fatou Ba, 46 anni, mamma di tre figli, morta sul colpo. Le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza di droga nel suo organismo al momento dello schianto. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, l’autista è stato iscritto nel registro degli indagati. L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada 236 nel tratto tra Castenedolo e Montichiari. L’auto di Fatou Ba, una Peugeot, viaggiava verso Montichiari quando si è scontrata frontalmente con la Mercedes condotta dal cinquantaseienne, un’auto con il logo Ncc di auto a noleggio con conducente. L’uomo, che risiede nel Varesotto, andava in direzione Brescia. Secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine, sarebbe stato lui a invadere la corsia di Fatou Ba: avrebbe effettuato un sorpasso andando a scontrarsi con la vettura guidata dalla donna morta sul colpo. L’utilitaria è stata colpita così forte da finire sopra un guardrail.

Per estrarre il corpo della 46enne hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del comando provinciale di Mantova e del distaccamento di Castiglione delle Stiviere, assistiti dagli operatori del 118 e dagli addetti della Stradale di Iseo. Il loro intervento è stato necessario anche per l’autista della berlina, ora ricoverato in condizioni gravi agli Spedali Civili.

Milla Prandelli