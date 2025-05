Consulenze e supporto al Centro per la famiglia

Un centro per la famiglia a Concesio. Grazie a un accordo tra Comune e Civitas, nell’immobile di via Galilei 46 in Località San Vigilio apre il centro con operatori qualificati per aiutare le persone a trovare i servizi più adatti secondo i bisogni. Gli operatori offrono consulenze gratuite per affrontare momenti di difficoltà familiare, costruiscono percorsi di supporto educativo per genitori e insegnanti e promuovono attività ricreative e di formazione. Le attività offerte sono gratuite e il centro è gestito in collaborazione con alcune realtà del Terzo Settore, le biblioteche e alcune associazioni attive in Valtrompia. "I momenti di crisi nella vita di una famiglia sono fisiologici, ma a volte è necessario un supporto esterno per superare al meglio gli ostacoli. Questo servizio mette al centro il benessere di tutti i componenti della famiglia, con un’attenzione particolare alla fascia d’età 0-6 anni", dichiara il sindaco Damiolini Agostino. Per l’apertura, fondamentale la disponibilità dell’associazione San Vigilio Solidale che si è fatta carico delle manutenzioni dell’immobile, del verde e delle aree comuni della palazzina comunale. F.P.