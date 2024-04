OSPITALETTO (Brescia)

L’Ospitaletto è tornato in serie D dopo il successo nel campionato di Eccellenza. A 25 anni di dall’ultima apparizione, dopo un fallimento e una lenta risalita, la società che lo scorso anno ha festeggiato i cento anni di fondazione ora guarda al professionismo che qui è stato trampolino verso l’alto di figure come Gino Corioni e Gigi Maifredi, per non parlare di giocatori del calibro di Carnasciali, Strada e Cusin. L.M.