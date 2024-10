Lo spettacolo forma i tecnici

Con circa 640mila eventi nel 2023, la Lombardia è il punto di riferimento per il mondo dello spettacolo con il 25% della spesa nazionale. La crescita di eventi (+15% nell’ultimo anno) porta a una maggiore domanda di professionisti specializzati, che continua a superare l’offerta nel mercato del lavoro. Per rispondere a questa esigenza, ITS Academy Machina Lonati ha raccolto collaborando reciprocamente e per la prima volta a un nuovo corso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) dedicato alle tecniche dello spettacolo. Il corso nasce grazie alla collaborazione con importanti realtà culturali bresciane (Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Teatro Grande, Teatro Telaio, Situ Eventi, BeNow e Puntomusic) L’obiettivo è formare professionisti con competenze trasversali, che combinino sperimentazione artistica e tecnologica e conoscenze tecniche e di gestione. Grazie alla partecipazione di docenti professionisti provenienti in parte dagli enti promotori, gli studenti acquisiranno competenze tecniche essenziali in light e sound design e gestione degli spazi, in una regione che raccoglie il 18% degli spettacoli offerti in Italia. Il corso Ifts- tecnico dello spettacolo ha una durata di un anno e si articola in 600 ore di formazione didattica e 400 ore di stage. L’obiettivo è preparare tecnici capaci di coniugare tradizione e innovazione, operando in sicurezza e con consapevolezza su un palcoscenico, dietro le quinte o all’interno di uffici organizzativi. I partecipanti saranno pronti a ricoprire ruoli chiave come tecnico audiovisivo, tecnico delle luci o del suono, addetto al supporto dell’organizzazione e gestione di spettacoli, Per ulteriori informazioni o per iscriversi visitare il sito www.itsmachinalonati.it o contattare l’Ufficio Orientamento: orientamento@itsmachinalonati.it; Whatsapp 375.5610875.