Limone del Garda (Brescia), 2 agosto 2019 - Notte di piogge e temporali sul Bresciano e in particolare sulle valli e sui laghi. La situazione più problematica si è verificata sul lago di Garda, a Limone, dove una frana ha causato la chiusura della strada Gardesana che congiunge la provincia di Brescia con il Trentino Alto Adige e Riva del Garda.

Sul posto, in questo momento, stanno lavorando i vigili del fuoco di Brescia e Riva del Garda, che stanno cercando di asportare il materiale ma, soprattutto, di mettere in sicurezza l’area, di modo che quando la strada sarà riaperta non ci saranno rischi per chi passerà.

Il traffico, anche considerando che si tratta del primo venerdì di agosto, è in tilt. Allagamenti sono stati segnalati anche nella zona di Darfo Boario terme, in Valcamonica, sia sulle strade della zona sia in alcuni sottopassaggi. Anche in questo caso al lavoro c’erano i vigili del fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile.