Limone sul Garda , 21 Maggio 2019 - Dramma nella mattinata di martedì sull'alto Garda, dove all'alba, poco prima delle 6:30, si è verificato un grave incidente stradale con esito mortale. A perdere la vita, un uomo di 38 anni che percorreva in auto la Statale 115 tra Limone del Garda e Tremosine. L'automobilista forse per un malore o per un colpo di sonno (la dinamica precisa è ancora in corso di accertamento) ha perso il controllo del mezzo, ha urtato la parete rocciosa si è ribaltato ed è finito in un burrone. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri.

