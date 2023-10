Brescia, al via i lavori di verifica sulle facciate della torre a palazzo Broletto

Brescia, 25 ottobre 2023 – Al via oggi l'intervento a mano sugli elementi pericolanti della torre del Pegol a palazzo Broletto a Brescia. L'intervento si è reso necessario perché sono state riscontrate situazioni di degrado sulle superfici lapidee, già verificatesi in passato e risolte con simili interventi. Come è noto, la pietra di medolo ha la propensione a scagliarsi facilmente, e questa scagliatura tende a distaccarsi dalla massa complessiva.

Una problematica che la Leonessa ha conosciuto anche alla torre Pallata, restaurata di recente.

La ricognizione verrà effettuata dalla ditta “Edilizia Acrobatica S.p.a.”, e a seguito di tale intervento verrà fornita relazione tecnica con individuazione fotografica dei punti maggiormente ammalorati riscontrati, al fine di acquisire ulteriore documentazione per poter programmare un intervento definitivo non appena saranno disponibili adeguati finanziamenti.

Tale servizio avrà quindi la duplice funzione di garantire la sicurezza e di elaborare un’analisi ravvicinata e completa di tutti i fenomeni di degrado presenti sul bene architettonico al fine del successivo progetto di restauro.