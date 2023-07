Brescia, cantieri nei palazzi Aler: 146 alloggi ristrutturati e pronti da assegnare

Brescia – Quasi 150 appartamenti efficientati sul fronte energetico e adeguati alle norme antisismiche che ora potranno essere assegnati ad altrettante famiglie. È l’esito dei lavori eseguiti da Aler Brescia, Cremona e Mantova nel Bresciano dove, entro il 30 giugno, sono stati consegnati cantieri per un ammontare di 37 milioni (tra risorse del Pnrr e proprie) che, sommati a quelli legati al Superbonus (tra lavori conclusi nei giorni scorsi e prossimi alla conclusione, circa 54 milioni), portano gli investimenti complessivi sugli immobili a oltre 90 milioni.

"L’intervento permetterà, oltre all’abbattimento del livello di emissioni atmosferiche, anche di rendere più leggere le bollette energetiche delle famiglie che vi abitano, tra le più bisognose", ricorda l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco, che ieri ha incontrato i vertici di Aler Brescia e ha visitato il cantiere da poco concluso in via Livorno, oltre al dormitorio San Vincenzo.

Nel Bresciano sono 400 gli appartamenti sfitti (6.400 gli sfitti non finanziati a livello regionale). I 146 ora recuperati (32 a Desenzano, 15 a Salò, 20 a Montichiari, 79 a Brescia) potranno dare un po’ d’ossigeno rispetto alla domanda sempre molto elevata di case Aler, considerando che ogni bando vede una pioggia di un migliaio di domande, dieci volte tanto l’offerta disponibile.

"Ora si lavorerà sulle assegnazioni – sottolinea Franco – Punto importante per Aler è consentire l’accesso non solo agli indigenti ma anche alle classi medie che faticano a trovare alternative sul mercato privato, per garantire un mix abitativo". Altro obiettivo è una maggiore sinergia con le Prefetture su sfratti e occupazioni: queste ultime, secondo l’assessore, iniziano a diventare preoccupanti. "Morosità incolpevole? C’è troppa soggettività – conclude Franco – Oggi bisogna capire perché ci sono morosi incolpevoli che hanno 300mila euro sul conto corrente". Secondo Corrado Della Torre, direttore generale Aler Brescia, Mantova e Cremona, l’ente ha "accelerato l’assegnazione degli alloggi sfitti. Quanto alla morosità, siamo al 25%, sotto il 30% degli ultimi anni anche se ancora sopra il 20% del pre-Covid".