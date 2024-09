Ladri all’opera nella pasticceria di Blanco

Ladri in visita notturna nella pasticceria “Isola delle rose“ di Blanco. La gang delle spaccate non ha risparmiato nemmeno l’attività del cantante originario di Calvagese della Riviera, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi. I malviventi nelle scorse ore hanno infranto la vetrina del negozio in viale Italia 9, aprendo un grosso buco che ha devastato la decorazione di rose fiammeggianti dipinta a mano dall’artista Sex Dreams. A darne notizia è stato lo stesso Blanco, che ieri ha postato sui social - su Instagram in particolare - le fotografie della vetrata in frantumi della sua prima creatura da imprenditore. Anziché grondare rabbia, l’ha presa con leggerezza e simpatia: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba" ha scherzatol’artista dando l’annuncio dell’avvenuta spaccata. Il negozio era stato inaugurato da Blanco in persona il 6 maggio 2023. Il nome - “L’Isola delle rose“ - riprende letteralmente il titolo di una sua canzone. La pasticceria (“Un’isola felice dove nascono bontà“, l’aveva presentata lui) propone dolci e focacce, anche con un occhio di riguardo al settore senza glutine e senza lattosio, avvalendosi delle ricette e dell’esperienza della zia del cantante, Patrizia Fabbriconi, specialista in Scienze dell’alimentazione. Poco dopo avere comunicato la razzia, Blanco ha continuato a far sorridere i fan aggiungendo una storia in cui ha cercato di superare il disappunto a colpi di ironia: "Se siete ladri allergici o intolleranti al glutine, o se cercate il senza lattosio o prodotti tradizionali, passate", è l’invito postato sempre su Instagram rivolgendosi direttamente ai malviventi, con a seguire l’emoticon della ballerina che festeggia allegra, e le indicazioni stradali per raggiungere l’“Isola delle rose“.B.Ras.