La siderurgia cambia. Si formano donne leader

Più donne nel cuore dell’acciaio: Feralpi lancia un programma per le giovani ingegnere. Si chiama “Make the diffHERence” l’iniziativa lanciata dal gruppo bresciano, tra i principali produttori siderurgici in Europa con 1,7 miliardi di fatturato nel 2023. Il Technical Graduate Program dedicato a giovani laureate o laureande in Ingegneria è il programma formativo della durata di 20 mesi che si compone di un percorso di onboarding strutturato che, unito ad una formazione tecnica specialistica e all’esperienza maturata sul campo, consentirà alle giovani professioniste che ne prenderanno parte di operare in funzioni tecniche a livello di Gruppo o nelle Operations, con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione ai massimi livelli di mercato. Tra i requisiti per accedere al programma si richiede una laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica, dei materiali, elettrica, chimica, gestionale, ambientale, civile, dell’energia, informatica, meccatronica, elettronica o dell’automazione; la buona conoscenza della lingua inglese e un’attitudine all’apprendimento continuo, in ambito tecnico e digitale.

Il Graduate Program si inserisce nel più ampio progetto internazionale di diversity & inclusion di Feralpi che mira ad una vera e propria rivoluzione culturale nel cuore dell’acciaio, valorizzando ragazze che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in ambito tecnico.

Già dallo scorso anno è stata avviata un’altra attività nei reparti produttivi, per raggiungere almeno il 5% di donne operaie nelle aree “core” degli stabilimenti siderurgici del Gruppo a fronte di un contesto italiano in cui la presenza femminile si attesta intorno allo 0,5%. Feralpi ribadisce ancora una volta il proprio impegno a promuovere una maggiore diversità professionale e culturale all’interno dei team di lavoro, favorendo l’inserimento e il supporto di un numero crescente di donne.

"Crediamo fortemente – ha commentato Antonio Cotelli, Direttore Risorse Umane di Feralpi Group – nel valore della diversità e siamo convinti che il contributo delle nuove generazioni, e in particolare delle giovani ingegnere, possa arricchire in modo significativo il nostro percorso di innovazione. Feralpi è impegnata a creare un ambiente di lavoro inclusivo, dove il talento e la passione possano crescere e svilupparsi pienamente".