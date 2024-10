La marcia per l’accoglienza: "La cronaca porta a galla le storture dell’emergenza"

Una marcia per l’accoglienza, perché nessuno sia escluso ma anche per evidenziare le storture di un sistema in emergenza. "I fatti di cronaca portano a galla il tema sopito dell’inadeguatezza del sistema di accoglienza", commenta Marco Fenaroli, assessore a Brescia che ha presentato la marcia dell’accoglienza di sabato. Il riferimento è ai fatti di Collio, dove una bambina di 10 anni è stata violentata nel Cas ed è rimasta incinta.

"La Commissione prefettizia ha tempi molto lunghi – ricorda Fenaroli – per l’inadeguatezza dell’organico: sono lunghi i tempi per il primo colloquio e per il riconoscimento, nonostante l’impegno di chi ci lavora. Vuol dire che vengono saltati a piè pari i diritti di protezione internazionale. Con i decreti Salvini, nei Cas sono state tolte la tutela legale, la consulenza psicologica, l’alfabetizzazione: le cifre per i gestori non permettono di andare oltre il vitto e l’alloggio; chi fa di più, lo fa a titolo volontaristico". A novembre il nuovo prefetto ha convocato un Tavolo sull’asilo. "Non se ne fanno dai tempi dell’emergenza Ucraina", ricorda Fenaroli.

Per la decima edizione della marcia si parlerà anche della cittadinanza e della necessità di riformare una legge che non rispecchia più la società attuale. "È fondamentale ampliare il sistema Sai obbligando i Comune a fare accoglienza – commenta Agostino Zanotti del Coordinamento Enti Locali per la Pace e la Cooperazione – L’assenza di posti Sai porta a una gestione emergenziale, dove maturano i fatti di cronaca che conosciamo". Gli ex Sprar, oggi Sai, avevano in effetti dato buoni risultati, accompagnando i richiedenti protezione internazionale verso l’autonomia. "Ma il sistema è stato smantellato dal 2018 – ricorda Antonio Trebeschi, consigliere di Collebeato con delega all’Integrazione – Oggi i Cas accolgono il 70% dei richiedenti, il sistema strutturato solo il 30%".

Federica Pacella