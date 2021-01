Paura a Remedello per un incendio divampato in un box auto la notte tra lunedì e martedì. Intorno alla mezzanotte, i residenti in vicolo dei Disciplini, nella frazione di Remedello Sopra, sono stati buttati giù dal letto dal crepitare delle fiamme. Il rogo si è sprigionato all’improvviso sotto una tettoia in legno utilizzata come ricovero per tre macchine posteggiate.

Nel giro di pochi minuti delle due vetture sono state interamente aggredite dal fuoco, mentre una è stata messa in salvo dall’intervento tempestivo dei proprietari usciti subito in strada con canne di irrigazione da giardino. Sul posto, nel giro di poco, sono arrivati i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere (Mantova), con i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Desenzano del Garda. I pompieri sono riusciti a domare l’incendio prima che si propagasse alle abitazioni del circondario. Al vaglio le cause dell’innesco, che in base alle prime ispezioni appare provocato da un cortocircuito.

B.Ras.