Isorella, auto contro trattore. Grave un ragazzino di 14 anni

È morto dopo essere stato coinvolto in un incidente con un mezzo della nettezza urbana. La vittima è Ferruccio Chiesa. L’ uomo di 83 anni ieri mattina era stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo che il furgone su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Viaggiava come passeggero sul furgone condotto dal figlio. È accaduto in via Leonardo da Vinci poco distante dall’incrocio con via Flero, nella zona industriale di Flero. Era circa mezzogiorno di ieri. Lo scontro ha coinvolto tre persone. Oltre all’83enne sono risultati feriti ma non in gravi condizioni il conducente dell’autovettura, e quello del veicolo della società che gestisce la nettezza urbana. Nonostante alcune lesioni non è stato ricoverato. L’anziano, quando è stato soccorso, era in arresto cardiaco. È stato rianimato dagli operatori del 118. Sul posto c’erano due ambulanze e due auto mediche. È spirato in protosoccorso agli Spedali Civili di Brescia. L’incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Brescia. Chiesa oltre al figlio, con cui si trovava al momento dello scontro, lascia anche una figlia. La notizia della sua morte si è immediatamente diffusa a Flero, dove la famiglia Chiesa è conosciuta e stimata. Un altro incidente grave, si è verificato nel pomeriggio attorno alle 15, a Isorella. In questo caso il ferito è un ragazzino di 14 anni, residente nel Bresciano, che era sull’auto di un 49enne. L’auto del 49enne è finita contro un trattore in transito. Il minorenne è stato soccorso da un elicottero dell’Areu, intervenuto insieme a un’auto medica e a un’ambulanza. Il ragazzo, che ha riportato traumi al torace, all’addome, alla schiena e a un braccio, è stato trasferito d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia con un codice rosso. Il conducente dell’auto e quello del trattore non hanno subito conseguenze. Sul posto oltre al 118 c’erano la polizia locale di Isorella e i vigili del fuoco.

Milla Prandelli