Iseo (Brescia), 23 ottobre 2020 - I genitori stanno tentando il tutto per tutto affinché la scuola superiore Antonietti di Iseo non chiuda ma, soprattutto, per tutelare i loro figli. Per questo nei giorni scorsi si sono riuniti e hanno deciso di noleggiare un bus da una società di autotrasporti del paese di modo da alleggerire i trasporti pubblici e invogliare così la Regione Lombardia a inserire la scuola superiore iseana tra quelle che non dovranno effettuare la didattica a distanza. L'Istituto Antonietti è uno dei pochissimi del lago d'Iseo. Gli altri si trovano a Lovere e Sarnico in provincia di Bergamo.

