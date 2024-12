Irruzione in gioielleria a colpi di mazzetta: razziati monili e orologi

CORTE FRANCA (Brescia)

Hanno fatto irruzione in una gioielleria all’interno del centto commerciale "Le Torbiere" di Corte Franca, mettendo a segno un colpo che ha fruttato un bottino ingente, seppur da quantificare con precisione. È accaduto al negozio Orofino, che ieri mattina alle dieci aveva ancora le serrande parzialmente abbassate e dove si trovavano solamente le commesse. Un commando composto da sei o sette persone, tutte con il volto mascherato, si è presentato davanti all’ingresso armato di mazzette e nel giro di pochi minuti ha infranto i vetri, riuscendo a entrare nell’esercizio commerciale. Uno degli uomini urlando "Questa è una rapina" ha fatto capire alle donne dietro al bancone di non reagire né chiamare i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti il gruppo di malviventi si è impossessato di numerosi preziosi e orologi esposti nelle vetrinette del negozio. Alle Torbiere non è la prima volta che accade un episodio simile. Nel 2019, all’orario di chiusura, una banda armata aveva fatto irruzione nella gioielleria "L’Oro di Valenza". In quel caso erano stati sparati alcuni colpi di Ak47. Nessuno era rimasto ferito. I carabinieri della Compagnia di Chiari e del Comando Provinciale si Brescia, che ha inviato sul posto anche gli esperti della scientifica, stanno indagando per risalire agli autori del fatto che potrebbero aver agito in altre zone del Bresciano.

Milla Prandelli