Investe e uccide un pedone in vacanza, bresciano in carcere in Albania. La polizia: “Senza patente, ubriaco e sotto effetto di droghe”

Verolanuova (Brescia), 4 agosto 2024 – Un tragico incidente ha coinvolto un cittadino italiano in vacanza in Albania. Federico Alessandrini, 54enne di Verolanuova, si trova in carcere da una settimana con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Si trovava nella nazione da alcuni giorni, dopo esser partito in aereo da Orio al Serio. Secondo le ricostruzioni, Alessandrini, che si trovava in ferie con un amico di Manerbio, era alla guida di un'auto di proprietà di un altro loro conoscente di nazionalità albanese quando, lungo una strada nei pressi di Durazzo, ha investito e ucciso un pedone di 54 anni residente in zona.

Secondo quanto appreso, Alessandrini subito dopo l'incidente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Stando ai rilievi della polizia albanese, il 54enne bresciano era “ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti”, oltre a essere sprovvisto di patente di guida, che gli era stata precedentemente ritirata in Italia.

A consentire l'individuazione del veicolo e degli occupanti è stato un quarto uomo, il fratello dell'albanese proprietario dell'auto, il quale ha allertato le autorità e consentito di rintracciare i responsabili.