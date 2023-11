Inseguiti dopo il colpo. Dieci condanne in coppia

Topi d’appartamento con precedenti in azione sabato sera tra Presezzo e Bonate Sopra nella Bergamasca. Un terzetto, un uomo e due donne. Alla vista dell’auto dei militari si sono dati alla fuga in auto: a Capriate San Gervasio la loro Renault Megane si è schiantata: una donna è riuscita a dileguarsi, mentre i complici sono stati arrestati dai carabinieri del Norm, sezione Radiomobile di Bergamo. Si tratta di una 52enne, già condannata sei volte per reati contro il patrimonio, mentre il complice ha 34 anni, ed è stato arrestato otto volte in flagranza e con quattro condanne. Entrambi sono stranieri domiciliati in un campo nomadi del Milanese: ora sono in carcere. Tutto inizia a Presezzo. Una pattuglia interviene dopo la segnalazione della presenza di tre persone in un’ abitazione. Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza si risale alla descrizione dei tre. Alcune ore dopo a Bonate Sopra la medesima pattuglia nota uscire da un’abitazione due donne con dei borsoni: sono le stesse. Alla vista della pattuglia le due donne salgono a bordo della Renault Megane con il complice e scappano. Ne nasce un inseguimento che si conclude a Capriate San Gervasio, lungo la Sp 170 dove la vettura dei ladri si schianta. F.D.