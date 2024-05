Precipita dal balcone mentre sta verniciando: resta infilzato nella ringhiera e gli si perfora polmone

Brescia – Stava imbiancando arrampicato su un balcone in un’abitazione di Corte Franca quando ha perso l’equilibrio ed è caduto proprio su una ringhiera sottostante. È rimasto infilzato dalle punte della recinzione procurandosi gravi ferite. Si è perforato un polmone ed è in gravi condizioni l’imbianchino di 49 anni vittima di un incidente sul lavoro domenica pomeriggio. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma l’incidente poteva avere un esito drammatico. È successo intorno alle 17 in un’abitazione di via Giuseppe Verdi a Corte Franca.

L’uomo era impegnato nella verniciatura di una balaustra in una posizione piuttosto scomoda. All’improvviso ha perso la presa ed è precipitato per qualche metro ed è finito direttamente sulle punte che l’hanno trafitto. I residenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo mandate dal 112.

Inizialmente le sue condizioni sono sembrate abbastanza critiche. Dopo le difficili operazioni per liberarlo dalla cancellata il 49enne è stato portato al Civile di Brescia, dove è ricoverato in gravi condizioni. Gli ultimi aggiornamenti dicono che non sarebbe più in pericolo di vita.