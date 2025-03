Indiano ucciso nel parcheggio otto a processo

Otto rinvii a giudizio: otto in Corte d’Assise, inizio del processo il 29 aprile, e tre in abbreviato, prima udienza il 10 giugno. Un imputato stralciato. Così si è conclusa ieri l’udienza preliminare per l’omicidio di Ranjit Singh, il 51enne indiano che la sera del 24 dicembre 2023 fu massacrato in un parcheggio in via Milano per presunti problemi irrisolti con l’ex datore di lavoro. Davati al gup Mauro Liberti sono comparsi 12 connazionali, di cui 8 accusati di omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, 4 di favoreggiamento. Tra gli imputati Kumar Sanjeev, 49enne imprenditore edile di Bagnolo, appunto ex datore di lavoro di Ranjit, presunto mandante del delitto poi organizzato ed eseguito con spranghe, coltelli e un’ascia - stando alla pm Carlotta Bernardini - da Suraj Sharma, Arshdeep Singh, Ashwinder Singh, Rahul Kumar, Hamaad Manozoor, Ravi Ravi e Rohan Kumar per vendetta.

Dopo essersi licenziato sostenendo di avere un credito con l’ex titolare, che avrebbe dovuto procurargli dei documenti ma non avrebbe mantenuto la promessa, Ranjit il 17 dicembre gli avrebbe bruciato due auto e un furgone, procurandogli un danno da 100mila euro. Di qui il piano dell’esecuzione. L’imprenditore avrebbe reclutato alcuni giovani, ripagandoli con affitti e aiuti e pianificando il loro immediato trasferimento all’estero una volta compiuto il delitto. La sera della vigilia di Natale i presunti assassini arrivarono in via Milano con una vecchia Golf della ditta per cui lavorava anche Ranjit, e che si recò all’incontro non immaginando l’epilogo. Gli otto imputati di omicidio sono stati rinviati a giudizio in Assise. I tre connazionali accusati di favoreggiamento andranno a processo in giugno.

