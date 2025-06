Incontrarsi camminando. Giovani tra arte e cultura

Step by Step, da Brescia a Bergamo e ritorno. Da ieri al 15 giugno è partita la nuova edizione di “Step by Step – Su la via delle sorelle“, il progetto dedicato a giovani tra i 15 e i 34 anni che coniuga cammino, arte, benessere e partecipazione attiva. L’iniziativa, ideata da Cristina Cazzola, prodotta da Slow Ride Italia con il supporto di Segni d’Infanzia Associazione e il contributo del Comune di Bergamo, si svolge lungo la Via delle Sorelle, il percorso che unisce Brescia e Bergamo. Due gruppi di ragazze e ragazzi sono partiti contemporaneamente da Brescia e da Bergamo, percorrendo in tre giorni i tratti della via per confluire l’11 giugno a Paratico, sul lago d’Iseo, dove si terrà un evento pubblico di festa e riflessione.

Durante il percorso, i giovani sono accompagnati da figure ispiranti negli ambiti dell’attivismo, comunicazione, teatro, turismo sostenibile e divulgazione, tra cui la giornalista Carola Speranza, autrice del blog Grandi Storielle, Anna Vernillo, docente LIS e content creator che condivide il proprio vissuto da udente a sorda per promuovere l’inclusione, Gianluca Arena, attore e comico, Simone Foscarini, co-fondatore del progetto Tracciaminima e promotore del turismo lento, Michele Agostinetto, fondatore di Un Viaggio da Sclero, che ha trasformato la propria esperienza con la sclerosi multipla in un messaggio di speranza.

L’11 giugno i due gruppi si ritroveranno a Paratico per un evento finale al Parco del Taxodi, mentre il 15 giugno a Nembro il progetto si concluderà con una giornata di festa.