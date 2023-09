Incidente in monopattino a Lonato: 18enne muore dopo sette giorni di agonia

Lonato del Garda (Brescia) – Ha lottato per sette giorni, Omar Khalaf. Ma non ce l’ha fatta: ad appena 18 anni è morto dopo una settimana di agonia a causa di un incidente in monopattino accaduto in centro a Lonato.

Il ragazzo, di origini marocchine ma nato e cresciuto in Italia, era stato trovato a terra, agonizzante. L’incidente si è verificato di notte, in una via piuttosto centrale ma non ci sarebbero testimoni in grado di aiutare la Polizia stradale di Desenzano a ricostruire l’accaduto e, soprattutto, capire se ci sono persone terze coinvolte. Per questo sarà necessario scandagliare le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Omar era stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.