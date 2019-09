Brescia, 27 settembre - Ennesimo incidente sul lavoro, stavolta a Brescia, dove un uomo di 58 anni è precipitato dal tetto di un'azienda finendo rovinosamente a terra. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono arrivati sul posto i carabinieri e i tecnici dell' Ats. Soltanto una settimana fa un operaio di 36 anni è morto in ospedale a Bergamo dopo essere stato travolto da una tonnellata dui sacchi di zucchero nell'azienda dove lavorava, a San Giorgio di Paratico

